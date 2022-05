Lectia de la Spitalul Victor Babes Timisoara: Anemia prin deficit de fier

Anemia prin deficit de fier sau anemia feripriva, cea mai raspandita forma de anemie, este cauzata de un nivel scazut al fierului in organism. Fierul e necesar in producerea energiei, utilizarea oxigenului si proliferarea celulara, regasindu-se in hemoglobina si in depozitele de fier ca feritina si hemosiderina.Cauzele deficitului de fier sunt: o dieta saraca in fier (de exemplu, vegetarienii sau sugarii alimentati exclusiv cu lapte matern o perioada lunga de timp); tulburari de absorbtie la ... citeste toata stirea