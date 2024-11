Lefties si Iulius Town Timisoara, premiate pentru "Cea mai mare tranzactie de leasing in retail", de anul acesta, din Romania

Iulius Town Timisoara, proiectul mixed-use cu cea mai mare suprafata de retail din Romania, a fost premiat, recent, de profesionistii din industria de profil. In cadrul Galei "SEE Property Forum Awards for 2024", care a avut loc la Bucuresti, compania IULIUS a primit recunoastere pentru parteneriatul incheiat cu brandul Lefties, desemnat "Cea mai mare tranzactie de leasing in retail", de anul acesta, din Romania.Lefties, brand din Grupul Inditex, a inaugurat in luna octombrie, in proiectul ... citește toată știrea