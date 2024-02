Legislatia muncii 2024, in dezbatere la CCIA Timis

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Munca Timis, sub egida Institutiei Prefectului Judetul Timis, organizeaza in data de 22 februarie 2024, de la ora 11.00, in Sala Europa a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT din nd. Eroilor de la Tisa nr.22 (etaj I), seminarul de informare si instruire a agentilor economici "Noutati si modificari legislative ale Codului Muncii", privind modul de aplicare a reglementarilor legislative in vigoare.Cu ... citește toată știrea