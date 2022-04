Leonardo Badea (BNR): O analiza economica in sase puncte a suprapunerii crizei pandemice cu razboiul din Ucraina

Presedintele Bancii Mondiale, domnul David Malpass, afirma recent ca "tarile in curs de dezvoltare se confrunta cu mai multe crize care se suprapun, inclusiv pandemie, inflatie in crestere, invazia Ucrainei de catre Rusia, dezechilibre macroeconomice mari si deficit de energie si alimente."In istoria nu foarte indepartata am mai avut exemple de crize suprapuse, chiar daca generatiile mai tinere nu le-au trait si nu si le amintesc altfel decat din literatura. Desigur este o nuanta de discutat ... citeste toata stirea