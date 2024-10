Leonardo Badea (BNR): "Uniunea Europeana are legi puternice impotriva spalarii banilor, dar intreprinderile, bancile si chiar persoanele fizice trebuie sa fie vigilente"

Uniunea Europeana are legi puternice impotriva spalarii banilor, dar intreprinderile, bancile si chiar persoanele fizice trebuie sa fie vigilente, a afirmat, joi, Leonardo Badea, viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei (BNR)."Uniunea Europeana are legi puternice impotriva spalarii banilor. Ele ajuta bancile si companiile noastre sa detecteze si sa raporteze activitatile suspecte. In plus, cadrul european AML (Anti-Money Laundering, n.r.) se imbunatateste constant. Dar guvernele si ... citește toată știrea