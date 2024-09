Let's do it, Romania! A inceput curatenia apelor din Banat

Natura are prioritate. Sistemul Hidrotehnic Bega a inceput actiunea de curatenie a apelor de deseuri sub umbrela "Let's do it, Romania!"Angajatii din cadrul Sistemului Hidrotehnic Bega, respectiv Formatiile Giarmata, Topolovat si Sanmihaiu Roman, au iesit inca de la orele diminetii sa curete malurile raurilor Bega si Behela, in zonele intravilan Timisoara (strada Strandului) , intravilan Ghiroda (zona podului rutier) si zona Uivar-Otelec."Desi ordinea si disciplina sunt proverbiale pentru ... citește toată știrea