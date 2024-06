Liberalul Sorin Munteanu a castigat detasat alegerile pentru Primaria Buzias. Munteanu a obtinut 65,5% din voturile exprimate. Rezultatul final al votului insa i-a adus si o mare dezamagire."Dragi concetateni! Incep prin a va multumi, tuturor celor care m-ati votat si care credeti in mine, promitandu-va ca nu o sa dezamagesc! Am castigat in toate sectiile de votare. Este o victorie dulce-amaruie, urmarind votul la Consiliul Local (chiar si la primar) - sa poti obtine atatea voturi, pe afise ... citește toată știrea