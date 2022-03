Libertatea si sufletul Europei: Marc Aureliu, Dostoievski, C.S. Lewis, la Muzeului de Arta Timisoara

Cu ocazia implinirii unui an de la infiintarea Clubului Marilor Carti, va avea loc la conferinta Libertatea si sufletul Europei: Marc Aureliu, Dostoievski, C.S. Lewis, in sala Baroca a Muzeului National de Arta Timisoara, in data de 10 martie 2022, de la ora 18:30.Proiectul Clubului Marilor Carti a luat nastere din dorinta de a redescoperi tihna si intimitatea unei conversatii necenzurate despre Dumnezeu, suflet, istorie si conditia umana."Impreuna cu membrii comunitatii noastre ne-am dorit ... citeste toata stirea