Licitatia pentru "Executie lucrari de conformare pentru obtinerea autorizatiei de siguranta la incendii, la Sala "Constantin Jude" s-a incheiat.Cosmin Tabara, viceprimarul Timisoarei, a explicat ca exista o oferta care va fi evaluata in urmatoarea perioada, astfel incat imediat dupa semnarea contractului sa trecem la efectuarea lucrarilor.Este o etapa importanta pentru ca in momentul de fata sunt probleme grave si exista si masuri de la Curtea de Conturi in acest sens, dar lucrurile vor ... citeste toata stirea