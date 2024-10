Lidl Romania deschide un nou magazin in Timisoara

Eveniment Lidl Romania cu Helmuth Duckadam la TimisoaraLidl continua investitiile pe plan local prin deschiderea unui nou magazin in municipiul Timisoara, pe Strada Ovidiu Balea, Nr. 23-33, in data de 04 noiembrie.Noul magazin Lidl din Timisoara are o suprafata de vanzare de peste 1.400 mA si dispune de 105 locuri de parcare. Orarul de functionare va fi de luni pana sambata intre 07:00 si 22:00, iar duminica intre 08:00 si 20:00. Odata cu inaugurarea magazinului Lidl, s-au creat 25 de noi ... citește toată știrea