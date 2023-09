Lights On este primul festival de light-art din Romania care implica direct doua mari universitati din tara intr-o expozitie in spatiul public. Astfel, studentii Universitatii de Vest din Timisoara si cei ai Universitatii de Arta si Design din Cluj-Napoca vor avea o prezenta de mare anvergura in cadrul festivalului din orasul de pe Bega, prin doua instalatii de lumina. La finele festivalului din Timisoara, una dintre instalatiile realizate de studenti va ajunge la Leeds, in Marea Britanie, la ... citeste toata stirea