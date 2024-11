Ligia Iunia Dugulescu: "Vreau sa cresc calitatea vietii din judetul Timis" (P)

Ligia Iunia Dugulescu, candidata din partea Forta Dreptei la un loc in Senatul Romaniei, le transmite alegatorilor timiseni ca participa la aceste alegeri pentru a creste calitatea vietii din judetul TimisMa numesc Ligia Iunia Dugulescu si am 54 de ani.Sunt onorata sa ma prezint in fata dumneavoastra si sa va spun ca voi candida pentru locul 1 Senat din partea Partidului Forta Dreptei!Doresc sa intru in aceasta competitie politica, desi nu sunt un politician.Cred in forta de schimbare ... citește toată știrea