Liliacul, un spectacol plin de satisfactii care nu poate fi ratat, de revelion, la Opera Nationala Timisoara

Liliacul este un spectacol plin de satisfactii, cu numere de o virtuozitate vocala uluitoare, care nu poate fi ratat, la cumpana dintre ani, marti, 31 decembrie 2024, de la ora 18.00, la Opera Nationala Timisoara. Daca nu ajungeti in seara de Revelion, nu va faceti griji! A fost programat o noua reprezentatie vineri, 3 ianuarie 2025, de la ora 19.00.Balul printului Orlovsky este un eveniment social, locul ales de dr. Falke pentru a-si pune in aplicare mult asteptata razbunare, o farsa in ... citește toată știrea