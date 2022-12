Linu-i lin! Steaua sus rasare! In prezenta IPS Ioan, Nasterea Domnului, vestita la Catedrala Mitropolitana Timisoara

Duminica, 11 decembrie, dupa slujba Vecernie cu Litie, in Catedrala Mitropolitana Timisoara a avut loc concertul de colinde "La Bethleem, in noapte", sustinut de Corala "Contrast", dirijata de preotul Vasile Badescu.La acest moment inaltator IPS Ioan, precum si clerici de la Centrul eparhial, preoti si diaconi catedrali.Credinciosii prezenti in numar foarte mare au ascultat cu bucurie colindele crestinesti si stramosesti interpretate cu maiestrie de catre membrii coralei "Contrast", formata ... citeste toata stirea