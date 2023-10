In zona Timisului, datorita lipsei precipitatiilor din ultima perioada, campania toamna este in pericol in multe zone, rapita este cel mai grav afectata, fiindca unii fermieri au semanat-o chiar de o luna si plantele au rasarit foarte slab sau deloc.Joa Cardana, din Portugalia, care administreaza 7.000 de ha in Parta judetul Timis, a declarat ca situatia este foarte ingrijoratoare, in luna octombrie! In multe zone, rapita nu rasare, iar cea care a mai rasarit nu are densitate suficienta ca sa ... citeste toata stirea