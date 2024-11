Lista consilierilor personali ai presedintelui CJ Timis va fi completata zilele viitoare

Cele doua locuri ramase neocupate in lista de patru consilieri personali ai noului presedinte al Consiliului Judetean Timis, Alfred Simonis, va fi completata, in perioada urmatoare, asigura acesta. El vorbeste despre doua persoane care ar putea avea expertiza in domeniul digitalizarii si cel al asistentei sociale.Primii sositi au fost Nicolae Robu si Cristian Mos, care au preluat cate un loc de consilier personal al sefului CJT. In urmatoarea perioada vor fi ocupate si cele doua inca libere. ... citește toată știrea