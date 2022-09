LitVest 2022 reuneste la Timisoara scriitori din Argentina, Suedia, Turcia, Romania si Anglia

Prestigiosul festival literar international LitVest organizat de Biblioteca Judeteana Timis, cu sprijinul Consiliului Judetean Timis, va reuni la Timisoara scriitori din Argentina, Suedia, Turcia, Romania si Marea Britanie, in perioada 21 - 24 septembrie, la Timisoara.Cap de afis va fi indragitul eveniment, Patura care citeste, care va deschide LitVest, in Piata Unirii, in 21 septembrie, de la ora 12.00. Vor citi elevi, sportivi, politisti, jandarmi si pompieri sau persoane private de ... citeste toata stirea