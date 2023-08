Colterm atentioneaza ca, pentru remedierea unei defectiuni tehnice aparute la reteaua primara de termoficare a Municipiului Timisoara, va intrerupe furnizarea apei calde de consum in ziua de vineri, 18.08.2023, de la ora 8AsAs la ora 14AsAs, la punctul termic Plevna.Vor fi afectati consumatorii arondati strazilor: 16 Decembrie 1989, Brasov, Gen. H. Berthelot, Gh. Doja, Plevna, Remus, T. Vladimirescu - in total un numar de 23 de bransamente.Totodata, avand in vedere notificarile transmise de ... citeste toata stirea