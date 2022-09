Locuitorii judetului si-au votat proiectele favorite din bugetul participativ al CJ Timis

Cele mai multe voturi acordate in cadrul bugetului participativ lansat de Consiliul Judetean Timis au fost atrase de proiectul "Judetul in Miniatura - Parc Tematic in Mosnita Noua". Au mai fost doar alte doua proiecte care au depasit mia de voturi exprimate, "Infiintare centru de recuperare pentru minorii cu adictii", respectiv "Parc tematic Lunca Muresului - Cenad".S-a incheiat o noua etapa in proiectul din acest an al CJ Timis. Trei proiecte au depasit mia de voturi obtinute, iar cel ... citeste toata stirea