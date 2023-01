Locul si rolul liceelor pedagogice in profesionalizarea carierei didactice. Analiza si solutii, la UVT

In perioada 27 si 28 ianuarie 2023, va avea loc conferinta nationala cu tema "Locul si rolul liceelor pedagogice in profesionalizarea carierei didactice si in dezvoltarea educatiei timpurii in Romania (analiza si solutii din perspectiva relatiei educatie timpurie - invatamant primar - liceu pedagogic - universitate - beneficiari)".Evenimentul va avea loc la Universitatea de Vest din Timisoara si este organizat in conformitate cu prevederile articolelor 2 si 3 ale Protocolului de colaborare Nr. ... citeste toata stirea