"Logani pentru viata", spectacolul caritabil revine cu o noua editie, la Timisoara

"Logani pentru viata", spectacolul caritabil de teatru muzical revine cu o noua editie, in data de 1 iunie, la ora 18:00, la Teatrul National "Mihai Eminescu" Timisoara.Spectacolul isi propune sa evidentieze talentele in teatru, muzica, dans si arta in scop caritabil si anul acesta. An de an acest eveniment evolueaza."Pornind de la prima editie din 2011, ce consta in momente artistice individuale, am reusit inca din 2023 sa organizam o piesa de teatru carei i se alatura armonios muzica si