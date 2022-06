Lovitura de maciuca. Securistii devin zei

Statul subteran a decis. Iese brusc la suprafata. Isi oficializeaza statutul. Statutul de putere omniprezenta si omnipotenta. Lucratorii institutiilor de forta militarizate si in special cei ai Serviciului Roman de Informatii se transforma in zei. Nu ca nu ar fi fost si pana acum. Dar legea pe care sunt hotarati sa o promoveze ii instaleaza in aceasta postura la vedere. De fapt, este vorba de un pachet legislativ. Legile Securitatii.Fireste, Romania are nevoie de un nou set de legi ale ... citeste toata stirea