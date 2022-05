Lovitura pentru Fritz: Tribunalul Timis i-a suspendat si a doua organigrama!

Administratia Fritz a primit miercuri, 18 mai, o noua lovitura in instanta. Tribunalul Timis a decis suspendarea si celei de-a doua organigrame, aprobate in martie 2022, dupa ce aceeasi instanta o suspendase si pe prima, cea din iunie 2021. Odata cu suspendarea celei de-a doua organigrame, sunt suspendate si mai multe dispozitii care priveau angajatii, dar si concursurile de recrutate organizate in baza noii structuri. Totodata, a fost suspendat si un al doilea HCL, cel de infiintare a ... citeste toata stirea