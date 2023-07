Loteria Romana lanseaza o editie speciala "Loz Timisoara 2023 European Capital of Culture", care marcheaza faptul ca anul acesta Timisoara detine titlul de Capitala Europeana a Culturii.Pentru aceasta serie de loz randalinat s-au pus in joc atat premii in bani cat si premii constand in invitatii gratuite la evenimente desfasurate in municipiul Timisoara/ judetul Timis.Valoarea totala a premiilor in bani este de 900.000 de lei, iar cele 110.406 castiguri sunt distribuite in premii de 10.000 ... citeste toata stirea