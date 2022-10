Lucrari cu viteza melcului pe Centura Sud Timisoara, antreprenorul la un pas de a doua bila neagra. Desi conform contractului soseaua ar trebui sa fie gata de Craciun, abia a ajuns la 57% realizare. Foto

TIMISOARA. Mobilizare foarte slaba pe santierul Centurii Sud Timisoara in ultima luna. Lucrarile se desfasoara cu viteza melcului, iar ploile cazute in ultima perioada au intarziat si mai mult activitatea muncitorilor.Daca in 4 septembrie gradul de realizare a lucrarii era de 55 la suta, dupa o luna antreprenorul Tirrena Scavi a ajuns cu chiu cu vai la 57%.Aceasta, desi, conform contractului, Varianta de Ocolire Sud ar trebui sa fie gata de Craciun, dar e o certitudine deja de foarte multa ... citeste toata stirea