Lucrari in ritm de melc pe Centura Sud Timisoara. Stadiu de 54,5 la suta

TIMISOARA. In ciuda amenintarii cu rezilierea contractului, in ciuda nenumaratelor solicitari de a se mobiliza mai bine si de a mari ritmul lucrarilor la Centura de Sud a Timisoarei, constructorul, Tirrena Scavi, pare ca bate pasul pe loc.Se lucreaza doar pe anumite sectiuni ale traseului, iar stadiul fizic al lucrarilor este 54,5 la suta, aproximativ la fel ca in luna mai."In ciuda solicitarilor beneficiarului - CNAIR - DRDP Timisoara - de a se asigura o mobilizare mai mare si o programare ... citeste toata stirea