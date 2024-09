Lucrari inedite, semnate Szakats Bela - gazduite de Galeria Pygmalion

Galeria Pygmalion din Casa Artelor (str. Augustin Pacha, nr. 8) gazduieste miercuri, 2 octombrie, la ora 18.00, vernisajul expozitiei Forme portante, semnata Szakats Bela. Demersul plastic, vernisat de scriitorul Robert Serban si curatoriat de Endre Farkas, aduce in fata publicului o parte mai putin cunoscuta a creatiei artistului timisorean: sculptura in lemn."Chiar daca a preferat - cel putin in ultimele decenii de activitate - teracota si bronzul, fiind un modelator remarcabil, Szakats ... citește toată știrea