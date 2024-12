Lucrarile la Arena Eroii Timisoarei continua si in sezonul rece

La noua luni de la startul constructiei Arenei Eroii Timisoarei, investitia Primariei Municipiului Timisoara avanseaza conform graficului, cu lucrari programate si in sezonul rece, in functie de conditiile meteorologice. Constructorul se va concentra pe montarea gradenelor si pe operatiuni de armare, cofrare si turnare a grinzilor longitudinale si prefabricate la Peluza Est si Peluza Vest.Lucrarile la Arena Eroii Timisoarei, primul stadion ridicat in Timisoara dupa Revolutia din 1989, sunt ... citește toată știrea