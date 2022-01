Lucrarile la noul spital din Lugoj vor putea demara in acest an

Primarul Lugojului, Claudiu Buciu, a anuntat ca studiul de fezabilitate pentru constructia unui nou spital in municipiu este aproape finalizat si va fi supus aprobarii Consiliului Local in sedinta de la inceputul lunii februarie cand se va aproba si bugetul local pentru anul 2022, in care vor fi cuprinse fonduri pentru realizarea proiectarii. Totodata, edilul lugojean a precizat ca pentru proiectare municipalitatea va stabili un termen de 90-120 de zile, astfel ca lucrarile vor putea fi ... citeste toata stirea