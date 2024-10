Lugojeanca Lavinia Milosovici, cea mai valoroasa gimnasta romana a anilor 1990, a implinit 48 de ani

Lavinia Milosovici, cunoscuta ca "Milo" in lumea gimnasticii, este considerata cea mai valoroasa gimnasta romana a anilor 1990, avand in palmares 19 medalii mondiale si olimpice. Performanta cea mai notabila este considerata finala de la sol la Jocurile Olimpice de la Barcelona in 1992, pentru care a primit nota 10. Aceasta a fost a doua nota de 10 acordata la Barcelona, si ultima pana in prezent.Lavinia Milosovici s-a nascut la Lugoj, in 21 octombrie 1976."Astazi, este ziua ei. Si chiar ... citește toată știrea