Lugojenii din Germania, solidari cu ucrainenii din zonele afectate de conflict

Uniunea Ucrainenilor din Lugoj a primit, in weekend, un transport cu ajutoare umanitare din Germania, pentru ucrainenii din zonele afectate de conflict. Sprijinul a venit din partea lugojenilor care traiesc in Munchen. "Ni s-au alaturat campaniei initiate de Uniunea Ucrainenilor din Romania ,,Pentru pacea din Ucraina si solidaritate cu poporul ucrainean" un grup de nemti si romani care sunt din Lugoj dar traiesc in Munchen (Germania ) si prieteni, cunostinte, oameni cu suflet mare care au ... citeste toata stirea