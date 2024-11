Lumea fascinanta a unui oorganolog. Conferinta si demonstratii sustinute de Prof. univ. dr. Ovidiu Papana

Organologia este stiinta care se ocupa cu studierea sunetelor produse de instrumente uzicale de orice fel.Timisoreanul Ovidiu Papana este unul dintre cei mai buni organologi din lume. Fost profesor universitar si dirijor de orchestra, el performeaza continuu pe plan mondial in cercetari superspecializate, de etnomuzicologie si acustica muzicala.A publicat 12 carti in Romania si una in Anglia, aparuta zilele trecute la Editura Cambridge Scholars Publishing, Lady Stepherson Library. In 2020 a ... citește toată știrea