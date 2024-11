"Lumea moderna si dependentele", tema celei de a 11-a editii a Dialogurilor Universitare by UVVG

Cea de-a 11-a editie a Dialogurilor Universitare by UVVG a avut loc in aceasta saptamana in sala mare a Palatului Cultural din Arad. Intr-o atmosfera speciala, cadre universitare, studenti si publicul aradean au asistat la un dialog captivant purtat de jurnalistul George Grigoriu cu invitatul sau prof. dr. Radu Esincu.Tema dezbaterii "Lumea moderna si dependentele" a adus in atentia asistentei, noi perspective de abordare a realitatii lucrurilor care pun stapanire pe multi dintre noi. De la ... citește toată știrea