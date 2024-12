Luminile lui Caravaggio pe intelesul, beneficiarilor Fundatiei Pentru Voi Timisoara

Comunitatea mondiala marcheaza anual, in data de 3 decembrie, Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati, in semn de solidaritate cu acestea, pentru crearea unei societati incluzive, Fundatia Pentru Voi si Muzeul National de Arta Timisoara propun activitati de accesibilizare a culturii pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale.Pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati intelectuale la expozitia "Luminile lui Caravaggio, inceputul modernitatii in pictura europeana, ... citește toată știrea