Luni dimineata, echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Banat" al judetului Timis (ISU Timis) vor "interveni" in ansamblul mixt Iulius Town. Este vorba despre un exercitiu complex, in conditii cat mai apropiate de o situatie reala.Luni, 7 august 2023, de la ora 9.30, in Iulius Town vor suna sirenele, insa nu este motiv de panica pentru ca va fi vorba despre un exercitiu organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Banat" al judetului Timis.Durata acestuia ... citeste toata stirea