Luni, locuintele de pe mai multe strazi din Timisoara raman fara apa calda si caldura

Ca urmare a unor lucrari efectuate de E-Distributie Banat la reteaua de medie tensiune care vor genera opriri in alimentarea cu energie electrica, Colterm va intrerupe furnizarea apei calde de consum si a incalzirii la PT CERNA, in ziua de luni, 07 martie 2022, intre orele 11-19.Vor fi afectati consumatorii care locuiesc in imobilele de pe strada Cerna.Totodata, in vederea executarii de lucrari aferente proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul ... citeste toata stirea