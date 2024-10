Magazin certificat LEGO, in Shopping City Timisoara

De deschide primul magazin certificat LEGO din zona de vest a tarii, in Shopping City Timisoara. Acesta are o suprafata generoasa si este conceput astfel incat sa ofere o experienta completa, axata pe un concept modern, care combina joaca fizica cu cea digitala, introducand atat copiii, cat si adultii in universul LEGO.Cu ocazia deschiderii toti clientii care achizitioneaza seturi LEGO in valoare de 300 de lei din magazin vor fi rasplatiti pe loc cu o reducere de 100 lei. Reducerea este ... citește toată știrea