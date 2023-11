Magazinele PPC Energie (companie parte a grupului PPC, denumita anterior Enel Energie) din judetele Timis, Caras - Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise in perioada 30 noiembrie -1 Decembrie 2023, zile libere legale. Serviciul de call center va fi disponibil in acest interval numai pentru informatii in sistem automat precum transmiterea indexului, detalii despre factura si sold.In celelalte zile, magazinele PPC Energie vor functiona dupa programul obisnuit. Magazinul localizat in centrul ... citeste toata stirea