Magia muzicii si a dansului se impletesc intr-un spectacol de poveste

Clubul de Dans Sportiv Magnum Team invita timisorenii la spectacolul "Povestea noastra", un eveniment unic, care va avea loc in 15 iunie, de la ora 18:30, in Piata Sf. Gheorghe din Timisoara."Povestea Noastra" este un colaj spectaculos de momente de dans, de toate tipurile, acompaniate de melodii din desene animate si piese celebre care spun povestea fiecaruia dintre noi sau o poveste in care ne putem regasi cu usurinta.De la gratia baletului la energia vibranta a dansurilor latino, de la ... citește toată știrea