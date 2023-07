Primaria Timisoara a lucrat la elaborarea regulamentului pe baza caruia va fi pusa in aplicare versiunea locala a programului Rabla Local. In total, pana la 4700 de autovehicule vechi vor putea sa fie casate cu primirea unei prime de 3000 de lei.Consiliul Local a aprobat in februarie 2023 Bugetul Local al Municipiului Timisoara pe anul 2023, iar in cadrul acestuia s-a aprobat suma de 2.850.000 lei ca stimulent pentru casarea autovehiculelor uzate, in baza Ordinul ministrului mediului, apelor ... citeste toata stirea