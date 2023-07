Mai mult de jumatate dintre candidatii la examenul de titularizare pentur ocuparea unor posturi didactice in invatamantul preuniversitar au obtinut note sub 7, iar o treime dintre ei au note intre 5 si 7, in timp ce 127 au obtinut nota 10, releva rezultatele examenului de titularizare, anuntate marti de Ministerul Educatiei. De asemenea, 26 de candidati au fost eliminiati pentru frauda sau tentativa de frauda.Ministerul Educatiei a publicat marti rezultatele inregistrate la proba scrisa din ... citeste toata stirea