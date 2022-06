Maine, imparateasa Sisi face o plimbare cu imparatul Franz Joszef pe sub Colonada din Buzias

Un moment de teatru ce reproduce fragmentul de istorie in care s-a nascut Colonada din Buzias, spectacol de fanfara, degustari de vin si preparate locale servite in Crama Aramic, sambata, la pranz, spectacol de muzica populara si dansuri traditionale interpretate de membrii Ansamblului Izvorasul, toate sunt pregatite sa aiba loc, maine, 25 iunie, in statiunea Buzias.La doar 30 de kilometri de Timisoara, unde puteti ajunge cu trenul plecand din Gara de Nord sau cu masina personala, la Buzias ... citeste toata stirea