Mamografii gratuite la Spitalul Victor Babes Timisoara in luna luptei impotriva cancerului de san

Cancerul de san continua sa fie principala cauza de mortalitate la femei. Incidenta acestui tip de boala oncologica este in crestere. In 2022, in Romania, peste 12.000 de femei au fost diagnosticate cu aceasta maladie. In acelasi timp, in jur de 4000 de femei pierd anual lupta cu cancerul de san, desi, daca boala ar fi depistata intr-un stadiu incipient, sansele de supravietuire si vindecare depasesc 95 la suta.Mamografia reprezinta principala metoda de screening pentru depistarea timpurie a ... citește toată știrea