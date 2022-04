Manifestarea Zilele studentilor Timisoarei revine dupa doi an de pauza din cauza COVID19

Dupa doi ani de pauza, ampla manifestare Zilele studentilor Timisoarei revine cu doua zile pline de muzica, activitati si voie buna, in organizarea Asociatiei Festivaluri pentru Tineri, in parteneriat cu Universitatea Politehnica Timisoara.Eveniment sustinut de Consiliul Judetean Timis.Program: 11 mai: 14:00 - 19:00 - Activitati sportive in parcurile din Complexul Studentesc de pe Aleea Studentilor Caminele 19 - 22.14:00 - 22:00 - College Vibes cu: Dj Kuky | IST | ... citeste toata stirea