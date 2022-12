Manifestari comemorative, la 33 de ani de la Revolutie, la Lugoj

Ca in fiecare an, in 20 decembrie lugojenii ii comemoreaza pe eroii care si-au dat viata pentru libertate in decembrie 1989 si sarbatoresc "Ziua municipiului Lugoj". Anul acesta, manifestarile prilejuite de implinirea a 33 de ani de la Revolutie sunt organizate de catre Asociatia 16-21 Decembrie 1989 Lugoj si Asociatia Luptatorilor, Participantilor si Arestatilor in Revolutie (ALPAR) - Lugoj 20 Decembrie 1989, in parteneriat cu Federatia Nationala Loja de Onoare a Revolutionarilor din Decembrie ... citeste toata stirea