Uniunea Sarbilor din Romania, cu sediul central in Timisoara, cu sprijinul financiar al Consiliului Judetean Timis, al Departamentului pentru Relatii Interetnice, al Directiei pentru colaborare cu sarbii din diaspora si regiune si al cabinetului ministrului fara portofoliu responsabil cu diaspora, in parteneriat cu Primaria Municipiului Timisoara, organizeaza Festivalul folclorului "Maratonul dansului popular sarbesc", ajuns la cea de-a XXVIII -a editie, in data de 02 septembrie 2023,Actiunea ... citeste toata stirea