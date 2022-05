Mare spectacol in capitala Caras Severinului, cu copiii din Timis, Arad si Caransebes

Sambata, 14 mai, in cetatea de foc al judetului Caras-Severin, municipiul-resedinta Resita, se va reaprinde flacara culturii si a spiritualitatii prin desfasurarea celei de-a XXXVIII-a editii a Festivalului corurilor de copii si tineret "Timotei Popovici".Evenimentul se va desfasura la Palatul Cultural si va debuta, incepand cu ora 10, cu o tripla lansare de carte: primul volum intitulat "Episcopii Caransebesului si muzica", sub condeiul domnului prof. univ. dr. Dumitru Jompan si sub tiparul ... citeste toata stirea