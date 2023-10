Nicu Covaci si-a facut aparitia la concertul sustinut de Mircea Baniciu intr-un club timisorean. Spre surprinderea asistentei, care stiau ca cei doi artisti sunt certati, Covaci a urcat pe scena si a cantat doua piese cu chitara lui Baniciu.Nicu Covaci a anuntat reunirea in formula de aur, in 2022, in cadrul evenimentelor prilejuite de implinirea a 60 de ani de la infiintare. Liderul trupei Phoenix spunea atunci ca s-a impacat cu Mircea Baniciu, Josef Kappl, Mani Neuman si Ovidiu Lipan ... citeste toata stirea