Marele Premiu al Festivalului-Concurs Gelu Stan Timisoara 2022 a ajuns la Arad

Marele Premiu al Festivalului-Concurs Gelu Stan ajunge la Arad: Eduard- Nicolae Motan, in varsta de 15 ani, a impresionat juriul si audienta si si-a trecut in palmares unul dintre cele mai importante trofee de interpretare a folclorului.Timisoara a devenit pentru o zi epicentrul folclorului romanesc. Saisprezece tineri pasionati de folclor si traditii au cucerit publicul timisorean in editia a IV-a a festivalului, cu un spectacol ... citeste toata stirea