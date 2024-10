Maria Grapini, aleasa prim-vicepresedinte al delegatiei UE-Republica Moldova. Eurodeputatul sustine drumul european al Republicii Moldova!

Aflata la al treilea mandat in Parlamentul European, Maria Grapini a fost aleasa prim-vicepresedinte al delegatiei UE-Republica Moldova. Votul colegilor reprezinta o recunoastere a prestatiei eurodeputatului Grapini, in contextul in care aceasta a demonstrat, in toate pozitiile adoptate atat in plenul si comisiile PE, dar si la Chisinau sau pe plan intern, ca este o sustinatoare ferventa a drumului european al Republicii Moldova.De altfel, ca membra a delegatiei PE pentru Republica Moldova, ... citește toată știrea